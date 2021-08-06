Англия

Наставник Лестера не горит желанием расставаться с лидером своей команды.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном уходе атакующего полузащитника и лидера своей команды Джеймса Мэддисона в другую команду в летнее трансферное окно.

"Я знаю, что он здесь очень счастлив и хочет находиться здесь. Если мы получим предложение, футбольный директор Джон Рудкин сразу сообщит мне, и я с этим разберусь. Но до сей поры не было ничего, что могло бы появиться на нашем пути", — приводит слова Роджерса журналист Чарли Уоттс.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Мэддисона является лондонский Арсенал, который ищет на трансферном рынке конкурента для Эмиля Смита-Роу.

Появлялась информация, что "лисы" готовы отпустить 24-летнего англичанина в стан "канониров" за 70 миллионов фунтов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.