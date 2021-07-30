Лондонцам придется потратиться, чтобы подписать полузащитника.
Джеймс Мэддисон, getty images
30 июля 2021, 00:33
Арсенал продолжает работать над переходом Джеймса Мэддисона в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Sky Sports, "лисы" требуют за своего полузащитника внушительную сумму — порядка 70 миллионов фунтов.
Джеймс Мэддисон в прошлом сезоне провел 39 матчей, в которых отметился одиннадцатью голами и десятью ассистами.
Напомним, что Джеймс Мэддисон также вызвал интерес со стороны других представителей АПЛ - Челси и Манчестер Сити.