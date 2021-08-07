Англия

Клуб добыл победу в первом матче сезона.

В рамках Суперкубка Англии Лестер на Энфилде обыграл Манчестер Сити (1:0).

Первый тайм проходит под контролем Лестера. Футболисты Брендана Роджерса очень активно играли у ворот Стеффена, но пробить американского стража ворот не выходило.

Во второй половине игры Ман Сити уже пришел в себя и начал активнее атаковать. Были моменты у Мареза и Торреса. Отметим также и появление на поле Джека Грилиша.

Но героем оказался Келечи Ихеаначо, который реализовал пенальти на 89 минуте матча.

Лестер - Манчестер Сити 1:0

Гол: Ихеаначо, 89

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Амарти, Бертран (Томас, 78), Тилеманс (Сумаре, 72), Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варди (Дака, 71).

Манчестер Сити: Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Менди, Эдози (Грилиш, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родри, 65), Марез, Фернандиньо.

Предупреждение: Бертран, Фернандиньо, Диаш