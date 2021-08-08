Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского матча.

Тоттенхэм одержал победу над Арсеналом в товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги.

Главным героем встречи стал нападающий "шпор" Сон Хын Мин, который на 79-й минуте забил единственный и победный гол в ворота "канониров".

Обзор матча:

Тоттенхэм — Арсенал 1:0

Гол: Сон, 79

Тоттенхэм: Льорис (Голлини, 68), Санчес (Родон, 73), Танганга (Орье, 87), Регилон, Дайер, Лукас Моура, Алли, Сон Хын Мин (Скарлетт, 84), Скипп (Уинкс, 84), Бергвейн, Хейбьерг (Ло Чельсо, 68).

Арсенал: Лено, Уайт (Чеймберс, 63), Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 64), Мари, Тирни (Тавареш, 81), Смит Роу, Джака (Соареш, 81), Локонга (Эль-Ненни, 73), Пепе (Нельсон, 81), Ляказетт (Балогун, 73), Обамеянг (Сака, 63).

Предупреждения: Алли, Скипп, Регилон — Тирни, Джака.