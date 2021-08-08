Англия

Единственный гол Сона Хын Мина принес "шпорам" минимальную победу.

В рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги Тоттенхэм провел товарищескую встречу со своими принципиальным территориальным соперником — лондонским Арсеналом.

Победителя данного противостояния определил единственный гол нападающего "шпор" Сона Хын Мина, который на 79-й минуте получил мяч в штрафной соперника и расстрелял ворота Бернда Лено.

Несмотря на систематически появлявшиеся моменты, забить футболистам Арсенала так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма со счетом 1:0.

It's a beauty from Heung-Min Son!



⚪️ 1-0 🔴 (79’) pic.twitter.com/m5bfcpBPeG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2021

Тоттенхэм — Арсенал 1:0

Гол: Сон, 79

Тоттенхэм: Льорис (Голлини, 68), Санчес (Родон, 73), Танганга (Орье, 87), Регилон, Дайер, Лукас Моура, Алли, Сон Хын Мин (Скарлетт, 84), Скипп (Уинкс, 84), Бергвейн, Хейбьерг (Ло Чельсо, 68).

Арсенал: Лено, Уайт (Чеймберс, 63), Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 64), Мари, Тирни (Тавареш, 81), Смит Роу, Джака (Соареш, 81), Локонга (Эль-Ненни, 73), Пепе (Нельсон, 81), Ляказетт (Балогун, 73), Обамеянг (Сака, 63).

Предупреждения: Алли, Скипп, Регилон — Тирни, Джака.