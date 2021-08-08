Англия

Команды обменялись забитыми мячами по ходу поединка.

Ливерпуль провел поединок товарищеского характера с Атлетиком из Бильбао, который состоялся на Энфилде и прошел в рамках подготовки к старту нового сезона.

Уже на 13-й минуте встречи Диогу Жота вывел мерсисайдцев вперед на радость своим болельщикам, которые присутствовали на трибунах.

Правда, ликование "красных" продлилось недолго. Подопечным Юргена Клоппа так и не удалось увеличить свое преимущество в счете, тогда как на 53-й минуте нападающий Атлетика Алекс Беренгер вернул паритет на табло и принес в итоге своей команде ничейный результат.

Ливерпуль — Атлетик 1:1

Голы: Жота, 13 — Беренгер, 53

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон (Бек, 46), Матип, ван Дейк (Уильямс, 72), Мане, Кейта (Мортон, 84), Салах, Милнер, Диогу Жота (Вудберн, 72), Эллиотт (Кэйн, 84).

Атлетик: Агиррезабала, Вивиан (Печа, 64), Баленсиага (Лекуэ, 64), Мартинес (Паредес, 83), Де Маркос (Уильямс, 64), Сансет (Нуньес, 64), Дани Гарсия (Весга, 83), Муниаин (Рауль Гарсия, 64), Венседор (Саррага, 76), Беренгер (Морсильо, 76), Уильямс (Вильялибре, 64).