Новый комплект "канониров" выполнен в синем цвете с отсылками к прошлому.
(с) Arsenal
10 августа 2021, 12:56
Арсенал на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.
Форма от спортивного бренда Adidas выполнена в синем цвете с зигзагообразным узором в стиле 1990-х, что уточняет и сама пресс-служба "канониров".
Фото третьей формы Арсенала на сезон-2021/22:
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