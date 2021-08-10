Англия

Новый комплект "канониров" выполнен в синем цвете с отсылками к прошлому.

Арсенал на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.

Форма от спортивного бренда Adidas выполнена в синем цвете с зигзагообразным узором в стиле 1990-х, что уточняет и сама пресс-служба "канониров".

Фото третьей формы Арсенала на сезон-2021/22:

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