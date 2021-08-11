Англия

Лондонский клуб в последних сезонах явно не соответствовал цене продаваемых абонементов.

В грядущем сезоне-2021/22 на матчах английской Премьер-лиги мы вновь сможем наблюдать болельщиков на трибунах, что и станет главным отличием от предыдущего футбольного года.

Именно по этой причине вновь стал актуальным вопрос покупки фанатами сезонных пропусков на матчи своих любимых команд, поэтому в конечном итоге данный процесс свелся к уже традиционному сравнению цен на годовые пропуски на различные арены Англии.

После сведения воедино всех минимальных стоимостей сезонных абонементов на матчи различных команд АПЛ, оказалось, что пандемия COVID-19 совершенно не помешала лондонскому Арсеналу остаться лидером по стоимости годового пропуска на трибуны Эмирейтс — 891 фунт стерлингов.

Чуть меньше придется выложить преданным поклонникам другой команды из Северного Лондона — Тоттенхэма. На трибуны стадиона Тоттенхэм Хотспур можно попасть за 807 фунтов стерлингов.

Лидерам более чем на 100 фунтов стерлингов уступил Ливерпуль. "Красные" просят 685 фунтов стерлингов за возможность регулярно посещать легендарный Энфилд.

А вот наиболее "дешевыми" для посещения, как ни странно, оказались далеко не новички "элиты" грядущего сезона.

Лондонский Вест Хэм завлекает на трибуны Олимпийского стадиона Лондона за 320 фунтов стерлингов, а недалеко от него отошел действующий чемпион страны Манчестер Сити — 325 фунтов стерлингов.

Примечательно, что новоприбывшие в АПЛ Норвич и Уотфорд имеют одни из наиболее дорогих сезонных пропусков на трибуны своих арен.