Англия

Опытный защитник продолжит карьеру в другом клубе.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил об уходе своего центрального защитника Скотта Данна на правах свободного агента.

Контракт 34-летнего экс-капитана "орлов" подошел к своему завершению, и стороны приняли решение его не продлевать.

Напомним, что Данн выступал за Кристал Пэлас в течение семи последних лет, перейдя из Блэкберна в 2014 году.

С ним команда выходила в финал Кубка Англии, а также закрепилась в английской Премьер-лиге, где играет уже девять сезонов подряд.

Следующий шаг Скотта Данна в карьере пока остается неизвестным, как и то, продолжит ли он и дальше защищать цвета какой-то команды из АПЛ.

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