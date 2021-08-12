Англия

Тот случай, когда все понятно без слов.

Лидс Юнайтед в преддверии старта нового сезона английской Премьер-лиги порадовал своих болельщиков новостью о продлении контракта с главным тренером команды Марселой Бьелсой, при чем сделал это весьма оригинальным образом.

Пресс-служба "павлинов" задействовала всего одно фото знаменитого "ведра" аргентинского специалиста, на котором лежит его новое соглашение сроком до конца этого сезона. Прошлый контракт Бьелсы истекал в июне 2021 года.

"Согласовано, а теперь — подписано", — единственное, что написали представители Лидса в официальном объявлении.

Для тех, кто не следит за чемпионатов Англии на постоянной основе, то на таком "ведре" Марсело Бьелса часто сидит во время матчей, чтобы находиться как можно ближе к бровке поля. Скамейка запасных — не для аргентинца.

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