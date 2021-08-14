"Канониры" пропустили два безответных мяча.
Брентфорд - Арсенал, getty images
14 августа 2021, 00:02
Арсенал в рамках поединка первого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брентфорду и проиграл со счетом 0:2.
"Пчелы" открыли счет в матче благодаря точному удару Каноса в середине первой половины игры, а удвоили преимущество уже под занавес встречи.
Брентфорд — Арсенал 2:0
Голы: Канос, 22, Нергор, 73
Брентфорд: Райя — Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри — Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80) — Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).
Арсенал: Лено — Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни — Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71) — Балогун (Сака, 59).