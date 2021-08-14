Арсенал в рамках поединка первого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брентфорду и проиграл со счетом 0:2.

"Пчелы" открыли счет в матче благодаря точному удару Каноса в середине первой половины игры, а удвоили преимущество уже под занавес встречи.

Брентфорд — Арсенал 2:0
Голы: Канос, 22, Нергор, 73

Брентфорд: Райя — Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри — Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80) — Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).

Арсенал: Лено — Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни — Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71)  — Балогун (Сака, 59).