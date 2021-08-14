Англия

"Ириски" нацелились на полузащитника "красных дьяволов".

Эвертон работает над усилением состава в линии полузащиты в текущее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "ириски" хотят арендовать полузащитника Манчестер Юнайтед Андреса Перейру.

Источник утверждает, что на футболистов претендует много клубов, а "красные дьяволы" хотят продать футболиста, а не отпустить в аренду.

Напомним, что ранее Андрес Перейра повторил гол Поула Скоулза в товарищеском матче против Брентфорда