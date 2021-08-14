"Ириски" нацелились на полузащитника "красных дьяволов".
Андрес Перейра, getty images
14 августа 2021, 00:59
Эвертон работает над усилением состава в линии полузащиты в текущее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "ириски" хотят арендовать полузащитника Манчестер Юнайтед Андреса Перейру.
Источник утверждает, что на футболистов претендует много клубов, а "красные дьяволы" хотят продать футболиста, а не отпустить в аренду.
Напомним, что ранее Андрес Перейра повторил гол Поула Скоулза в товарищеском матче против Брентфорда