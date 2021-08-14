Англия

Новичок Манчестер Юнайтед прокомментировал свой переход из Реала.

Рафаэль Варан считает, что возможность перейти в Манчестер Юнайтед позволила ему добиться большего в карьере, чем он мог рассчитывать.

"Это намного больше, чем я хотел достичь в своей карьере — цитирует француза официальный сайт Манчестер Юнайтед. – Я перешел в команду, укомплектованную великими игроками, цель которой — выигрывать все матчи и трофей".

"За последние несколько сезонов Манчестер Юнайтед добился большого прогресса, и теперь мы продолжим этот путь вместе".

Манчестер Юнайтед официально представил Варана перед началом стартового матча УПЛ против Лидса на Олд Траффорд.