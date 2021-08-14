Англия

Рафаэль Варан связал себя с "красными дьяволами" на четыре года.

Манчестер Юнайтед урегулировал все формальности трансфера и объявил Рафаэля Варана своим игроком — сообщил официальный сайт МЮ.

28-летний француз подписал контракт с Манчестер Юнайтед до 30 июня 2025 года.

Now THAT is an Old Trafford welcome 🤩#MUFC @RaphaelVarane — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021

Варан провел 79 матчей (5 голов) за национальную сборную Франции и выступал за Ланс (24 матча во всех турнирах, 2 гола) и Реал (360, 17).

Стартовый поединок АПЛ против Лидса в субботу, 14 августа (начало в 14:30 по киевскому времени) Манчестер Юнайтед проводит без своего новичка.