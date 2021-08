Манчестер Юнайтед урегулировал все формальности трансфера и объявил Рафаэля Варана своим игроком — сообщил официальный сайт МЮ.

28-летний француз подписал контракт с Манчестер Юнайтед до 30 июня 2025 года.

Now THAT is an Old Trafford welcome 🤩#MUFC @RaphaelVarane