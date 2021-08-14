Англия

Французский хавбек отдал за один матч больше результативных передач, чем за весь прошлый сезон АПЛ.

В первом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед разгромил на своем поле Лидс Юнайтед со счетом 5:1, не оставив никаких шансов сопернику во второй половине встречи.

В данном противостоянии центральный полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба записал на свой счет покер из результативных передач, дважды ассистировав Бруну Фернандешу и отдав по одному ассисту на Мейсона Гринвуда и Фреда Родригеса.

Таким образом, французский хавбек стал первым футболистом в истории Манчестер Юнайтед, которому удалось отдать четыре результативные передачи за один матч АПЛ и лишь седьмым таким игроком среди всех клубов, когда-либо выступавших в Премьер-лиге.

Интересно, что в прошлом сезоне АПЛ, как пишет официальный сайт турнира, Поль Погба оформил всего три результативные передачи, что меньше, чем по итогам минувшего противостояния с Лидсом.

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