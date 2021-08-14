Англия

Сразу четыре голевые передачи на партнеров по атаке в этом поединке на Олд Траффорд отдал Поль Погба.

Английская Премьер-лига накануне благополучно стартовала с сенсационного поражения лондонского Арсенала в игре против новичка "элиты" Брентфорда (0:2), и уже точно не хотели пойти по пути "канониров" футболисты Манчестер Юнайтед, которым домашним своим поединком против Лидс Юнайтед было необходимо открывать субботнюю программу тура.

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера в прошлом сезоне сумел занять итоговое второе место, что было вполне приличной наградой для "Красных дьяволов" за их старания. Однако, для каждого любителя английского футбола было очевидно, что клуб будет стремиться к "золотым" наградам уже по ходу нового футбольного года, ради чего и была выделена приличная сумма для покупки Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии.

Что же касается Лидса, то и "павлины" немного поработали на трансферном рынке, хотя и не имели возможности выкладывать за футболистов аналогичные объемы финансовых средств. И все же, главной потери коллективу из Уэст-Йоркшира удалось избежать — Марсело Бьелса и дальше будет наблюдать за игрой команды со своей тумбы в технической зоне, а в одном из таймов вдоль его бровки будет бегать наиболее дорогостоящее приобретение команды — экс-защитник каталонской Барселоны Хуниор Фирпо. Все эти моменты команда надеется использовать ради прыжка выше девятой строчки, которой удалось достичь в прошлом сезоне.

Наш поединок начался с события достаточно громкого, но непосредственно к происходящему на поле не относящемуся. Манчестер Юнайтед наконец-то представил свое очередное громкое приобретение образца текущего межсезонья — Рафаэля Варана, и только потом зрители получили возможность наслаждаться ходом игры.

Стартовый отрезок встречи был тем периодом, когда гости хоть как-то выстраивали свои атаки. Лидс запинался уже при пересечении центра поля, поэтому о конструктиве говорить не приходилось. В свою очередь, "Красные дьяволы" предлагали не так уж и много обострений для того, чтобы мы говорили о их внушительном преимуществе.

Первый опасный момент на счету Юнайтед появился благодаря усилиям Гринвуда, который на седьмой минуте дальним ударом слегка размял голкипера на ленточке. И все это ради того, чтобы через пару атак Юнайтед Меслие совершил первое серьезное спасение, отражая случайный рикошет от ноги все того же Мэйсона, в которого неудачным выносом попал Стрюйк. Хозяевам не составило труда еще раз поддавить соперников уже через несколько минут, но Погба не удалось попасть в створ ворот при выходе один на один со своим соотечественником.

Манчестер с восхитительной скоростью перемещался по футбольному полю, чего отчетливо не хватало его соперникам, а поскольку "павлины" вовремя не сумели справить положение, но и пропущенный имя мяч не заставил себя долго ждать. Меслие стоило только неудачно вынести мяч из ворот на левый фланг атаки, как его тут же усилиями Мактоминея и Погба доставили на Фернандеша, и Бруну забил первый гол своей команды в новом сезоне. Результат первого тайма этим голом был обеспечен, а у гостей можно было выделить только ранний дальний удар Клиха, с которым справился де Хеа, а также неудачное завершение подачи штрафного с левого фланга от Родриго, которым испанец лишь напугал болельщиков.

Уже после перерыва коллектив Бьелсы, неожиданно даже для себя самого, огрызнулся настолько резко, что роскошный дальний удар с правого фланга от Эйлинга в противоположный верхний угол смотрелся очень неплохим завершением быстрого темпа от начала второго тайма. Сказать по правде, лучше бы игрок Лидс не злил соперников.

На ворота Меслие практически сразу обрушился шторм голевых передач от поля Погба, который тонкими пасами на ход последовательно ассистировал Гринвуду и Бруну, а затем в конце матча еще и добавил прострел с левого фланга на Фреда в свой актив. Между вторым и третьим голевыми действиями француза затесался со своим верховым переводом за спину защитникам на Фернандеша еще и Линделеф, а все эти действия в совокупности и оформили пресловутый разгром.

Команда Бьелсы, как ей и присуще, продолжала играть в раскрытом стиле, в результате чего могла как нахвататься пропущенных, так и забить парочку. С последним явно мешала реализация, а соперники со своей стороны проявили немного милосердия. На том и разошлись, но при заполненном Олд Траффорд эта игра смотрелась, конечно, восхитительно.

В следующем туре Манчестер Юнайтед отправится в гости к Саутгемптону, а Лидс будет на своем поле принимать Эвертон.— Лидс Юнайтед 5:1Фернандеш, 30, 54, 60, Гринвуд, 51, Фред, 68 — Эйлинг, 48Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Матич, 69), Фред — Джеймс (Санчо, 74), Фернандеш, Погба (Мартиаль, 75) — М. Гринвуд.Мелье — Эйлинг, Стрюйк, Купер, Даллас — Клих, Кох — Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Харрисон (Кошта, 70) — Бэмфорд (Робертс, 76).Предупреждения: Шоу — Купер, Рафинья.