Англия

Бруну Лаже дебютировал на посту главного тренера "волков" с минимального поражения.

В поединке первого тура английской Премьер-лиги Лестер принимал на своем поле Вулверхэмптон, во главе которого свой дебютным матч в официальных турнирах проводил португальский специалист Бруно Лаже.

Команды не подарили болельщикам фееричный и результативный футбол, а победителя выявил единственный гол на 41-й минуте первого тайма.

Нападающий Джейми Варди в седьмой раз в своей карьере отметился взятием ворот в первом туре АПЛ и принес "лисам" минимальную победу.

Чтобы повторить рекорд Алана Ширера и Уэйна Руни, 34-летнему форварду Лестера осталось еще раз забить в стартовом матче сезона Премьер-лиги.

Лестер — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Варди, 41

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 62), Барнс (Ихеаначо, 72), Варди, Перес (Вестергор, 62).

Вулверхэмптон: Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен (Фабиу Силва, 90), Марсал, Моутинью (Дендонкер, 66), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау (Гиббс-Уайт, 86).

Предупреждения: Варди — Марсал, Хувер