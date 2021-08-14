Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча первого тура английской Премьер-лиги.

В первом туре английской Премьер-лиги Ливерпуль отправился в гости к Норвичу, который выиграл трофей Чемпионшипа в прошлом сезоне и повысился в классе.

Возвращение "канареек" в элиту английского футбола не стало таким же триумфальным, как минувшая кампания во втором по силе дивизиона страны. Ливерпуль отправил в ворота Норвича три безответных мяча, тем самым одержав разгромную победу над соперником.

Главным героем встречи можно смело назвать нападающего "красных" Мохамеда Салаха, который отметился результативными передачами на Диогу Жоту и Роберто Фирмино, а затем и сам на 74-й минуте забил гол и установил итоговый счет встречи (3:0).

Норвич — Ливерпуль 0:3

Голы: Жота, 26, Фирмино, 65, Салах, 74

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Кантвелл (Доуэлл, 86), Рашица (Саргент, 77), Рупп, Ле-Мелу, Гилмор, Пукки (Айда, 77).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 61), Кейта (Эллиот, 83), Салах, Мане, Жота (Фирмино, 61).

Предупреждения: Кантвелл — Милнер.