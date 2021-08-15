Англия

Команды устроили сумасшедшую перестрелку в матче первого тура чемпионата Англии.

Лондонский Вест Хэм Андрея Ярмоленко одержал победу в первом туре АПЛ сезона 2021/22, обыграв Ньюкасл.

Молотобойцы дважды уступали по ходу встречи, но все же смогли вырвать победу. Голами за лондонцев отметились Крессуэлл, Бенрахма, Соучек и Антонио. За "сорок" отметились Уилсон и Мерфи.

Стоит отметить, что участие в матче принимал и украинский вингер Андрей Ярмоленко, который вышел на поле на 90-ой минуте, заменив Боуэна.

Ньюкасл — Вест Хэм 2:4

Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 - Крессуэлл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.

Ньюкасл: Вудмен, Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).

Предупреждение: Шелви (51).