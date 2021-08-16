Англия

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Действующий чемпион английской Премьер-лиги начал новый сезон с поражения уже в первом туре, уступив одному из своих наиболее неудобных соперников по выездным противостояниям — лондонскому Тоттенхэму.

Исход матча решил единственный результативный удар нападающего "шпор" Сон Хын Мина образца начала второго тайма, чего было вполне достаточно для матча, в котором "горожане" имели примерно равную статистику по всем показателям, кроме владения мячом, со своими оппонентами.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Манчестер Сити 1:0

Гол: Сон, 55

Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон — Скипп, Хойбьерг (Ромеро, 90), Алли — Моура, Сон, Бергвейн (Ло Чельсо, 76).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Аке, Диаш, Менди (Зинченко, 78) — Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш — Марез, (Де Брюйне, 78) Торрес, Стерлинг (Жезус, 70).

Предупреждения: Лукас Моура, Санчес — Грилиш, .