Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Прежде всего хочется поздравить всех любителей английского футболиста с возвращением Премьер-лиги на телевизионные экраны. Первый тур нового сезона оправдал все возложенные на себя ожидания, подарив нам ряд интересных противостояний, много забитых мячей, парочку неожиданных исходов и почву для дальнейших размышлений. Давайте же посмотрим, что происходило в первом туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

"Анбитена не будет". С возвращением в высший дивизион Англии, Брентфорд!

Около года назад Арсенал также начинал сезон поединком против одного из новичков английской Премьер-лиги. Тогда подопечные Микеля Артеты не оставили абсолютно никаких шансов Фулхэму, но на этот раз итоговый результат встречи с Брентфордом, который проводил свой первый матч в высшем дивизионе Англии впервые с 1947 года, оказался для "канониров" далеко не таким удовлетворительным.

В день поединка стало известно, что сразу два ключевых нападающих Арсенала в лице Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта не смогут сыграть из-за плохого самочувствия. Вместо них на поле вышли молодые Фоларин Балогун и Габриэль Мартинелли, и, примечательно, что именно отсутствие завершающего удара при многочисленных неплохих передачах стало причиной итогового поражения Арсенала со счетом 0:2.

Значит ли это, что клуб из Северного Лондона смотрелся на поле просто ужасно? Я бы так не сказал. Да, в первом тайме высочайший и интенсивный прессинг игроков Брентфорда в финальной трети соперника заставлял "канониров" периодически ошибаться, что впоследствии стало причиной пропущенного гола в исполнении Серхи Каньоса. Тем не менее, игроки Арсенала продолжали демонстрировать качественную комбинационную игру: Смит-Роу, Джака и Локонга постоянно обостряли, особенно после перерыва, когда интенсивность прессинга сказалась на физическом состоянии игроков Брентфорда. Но, опять же, подавляющее преимущество подопечных Артеты в количестве ударов (8 — 22), во владении мячом (35% — 65%) и передачах (309 - 568) не дали команде из Северного Лондона самого главного — опасных моментов у ворот "пчел".

По xG Брентфорд переиграл Арсенал (1.89-1.02) и одержал заслуженную победу, продемонстрировав действительно качественный и интересный футбол. Коллектив Томаса Франка с этим можно только поздравить и выразить надежду на то, что в нынешнем сезоне мы станем свидетелями не одного такого выступления в исполнении его команды. Что касается Арсенала, то, как написал один из наших читателей, "анбитена в этом сезоне не будет".

"Дерби Роз". Одно из лучших выступлений Манчестер Юнайтед при Солскьяере

Историческое противостояние Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед — всегда громкое событие, за которым интересно наблюдать. Пусть обе команды сегодня находятся немного в разных "вселенных", обладают несопоставимыми ресурсами и ставят перед собой цели разного уровня сложности, по накалу страстей "Дерби Роз" превосходит многие другие дерби английского футбола.

Первая половина встречи прошла более-менее в спокойном ключе, завершившись минимальным преимуществом "красных дьяволов" благодаря голу Бруну Фернандеша, но что происходило во втором тайма — трудно описать словами... Казалось, что подопечные Марсело Бьелсы после перерыва сумели вернуться в игру, когда Эйлинг вернул паритет на табло, но, похоже, гол английского защитника только разозлил и подзадорил игроков Манчестер Юнайтед.

Оборона Лидса в один момент начала, откровенно говоря, трещать по швам, а голкиперу "павлинов" Иллану Меслие приходилось раз за разом доставать мяч из сетки своих ворот. В итоге Бруну Фернандеш оформил хет-трик, однако звание лучшего игрока матча я бы все-таки отдал Полю Погба. Француз записал на свой счет четыре результативные передачи, что, к слову, на одну больше, чем за весь прошлый сезон! Погба — единственный футболист в истории МЮ, которому удалось отдать такое количество ассистов за один матч, что уже огромное достижение.

Забавно, что при пяти забитых мячах xG подопечных Оле-Гуннара Солскьяера составил всего 1.64, но, тем не менее, это не отменяет факта фееричного перформанса от игроков Манчестер Юнайтед. Одного из лучших выступлений команды под руководством норвежского специалиста.

Трево Чалоба — новая звездочка академии Челси

После того, как вслед за ушедшим на пенсию Роем Ходжсоном Кристал Пэлас покинули целый ряд футболистов, включая игроков стартового состава, многие успели записать Кристал Пэлас в одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона. Я бы не стал, конечно, так далеко заглядывать и давать настолько смелые прогнозы, но дебютный матч против Челси выдался полностью безнадежным для новоиспеченного наставника "орлов" Патрика Виейра и его подопечных.

Доминирование, доминирование и еще раз доминирование — такими тремя словами можно охарактеризовать все то, что мы увидели на поле в исполнении лондонского Челси. Не сказал бы, что команда Томаса Тухеля наиграла аж на три забитых мяча, но качество работы оборонительный линии было на высочайшем уровне и стало главным ключом к победе, поэтому итоговая победа Челси — более чем закономерный результат.

Отдельного внимания заслуживает молодой центральный защитник "синих" Трево Чалоба, который также способен закрыть позицию опорного полузащитника. 22-летний англичанин дебютировал в Премьер-лиге, забив гол и став лучшим игроком матча. Помимо этого, Чалоба продуктивно подключался к атакам, надежно отработал в обороне, да и ошибок в передачах практически не было (процент точности — 93%).

Похоже, в услугах Жюля Кунде с таким-то Трево Чалоба лондонский Челси больше не заинтересован. А зачем тратить 80 миллионов евро, когда есть такой многообещающий продукт собственной академии?

Успешный дебют Нуну в Тоттенхэме. Мистер Мансур, готовьте чемоданы с деньгами

Гостевые поединки против Тоттенхэма традиционно становятся непростыми испытаниями для Хосепа Гвардиолы и его Манчестер Сити. Последняя выездная победа "горожан" в гостях над "шпорами" состоялась еще в октябре 2018 года, а после этого Тоттенхэм продемонстрировал серию из четырех домашних побед кряду во всех турнирах, при чем в каждом из матчей клубу из Северного Лондона удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Учитывая кадровые проблемы Сити (с первых минут матча не могли сыграть Де Брюйне, Фоден, Уокер, Стоунз, Ляпорт и Габриэль Жезус), шансов одержать победу и в этот раз у подопечных Хосепа Гвардиолы было немного, даже с учетом отсутствовавшего у "шпор" Харри Кейна. Так, ввиду банального недостатка вариантов при выборе состава Ферран Торрес вышел у Сити на позицию "ложной девятки", что уже ограничивало возможности команды на результативный удар. Но даже не это сыграло ключевую роль в итоговой победе Тоттенхэма со счетом 1:0.

Нуну Эшпириту Санту провел параллель с финалом прошлого сезона Лиги чемпионов, когда Томас Тухель сконцентрировался на оборонительных действиях и пытался поймать Манчестер Сити на контратаках за счет смещающихся со своих позиций латералей команды соперника. Пока все игроки "шпор" оборонялись, атакующее трио Тоттенхэма получило полную свободу. В одной из таких контратак Сон Хын Мин и забил единственный гол, ставший в конечном итоге победным.

Ты можешь превосходить соперника в комбинационной игре, можешь больше контролировать мяч, больше создавать моментов и быть ближе к забитому мячу, но все это отходит на второй план, когда у тебя банально некому завершать атаки. Это все относится к Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола провернул гениальный "тактический ход", "специально" проиграв матч за Суперкубок Англии и минувший поединок с Тоттенхэмом, дабы доказать шейхам необходимость потратить кругленькую сумму на нового центрального форварда. Это, конечно, всё шутки, но посыл понятен. Возможно, Харри Кейн сейчас нужен Манчестер Сити больше, чем Манчестер Сити — Харри Кейну.

Одной строкой

Хорошее начало для Рафаэля Бенитеза в Эвертоне. После проигранного первого тайма в матче с разобранным Саутгемтпоном, испанский специалист в перерыве внес коррективы в игру своей команды, что позволило Эвертону покинуть поле в качестве победителя — 3:1.

Астон Вилла не сделала главного в летнее трансферное окно. Еще в превью нового сезона, затрагивая трансферную кампанию бирмингимцев, я писал о своем непонимании, почему не решается главная проблема — центр обороны (Туанзебе — слишком рискованный вариант). Буэндия, Бейли и Ингз — это, конечно, хорошо, но поединок с Уотфордом стал наглядным примером, почему Астон Вилле нужны новые лица именно в обороне, а не в атаке. 3:2 в пользу одного из новичков АПЛ, где пофеерил экс-форвард Зари Эмануэль Деннис Бонавентуре (в своем дебюте в АПЛ — гол + пас).

Джейми Варди принес Лестеру победу над Вулверхэмптоном. Бруну Лаже начинает в стане "волков" с минимального поражения. Нападающий Джейми Варди в седьмой раз в своей карьере отметился взятием ворот в первом туре АПЛ и принес "лисам" минимальную победу. Чтобы повторить рекорд Алана Ширера, Уэйна Руни и Фрэнка Лампарда, 34-летнему форварду Лестера осталось еще раз забить в стартовом матче сезона Премьер-лиги.

Брайтон совершил камбэк в матче с Бернли. Хозяева приближались к минимальной победе, однако в заключительном отрезке голы Мопе и Макаллистера принесли в актив "чаек" волевые три очка.

И Норвич без очков, и Юрген Клопп без очков. Манчестер Юнайтед был явно в фаворе у любителей английского футбола, а про дебютный поединок сезона для Ливерпуля говорили почему-то не настолько часто. Главным героем встречи стал Мохаммед Салах, который отметился двумя ассистами и голом. Это позволило подопечным Юргена Клоппа набрать три очка, при этом сам немецкий специалист удивил новым образом — теперь он без своих знаменитых очков.

Вест Хэм "перестрелял" Ньюкасл. Команды забили на двоих шесть мячей, но победителем из голевой феерии в итоге вышли "молотобойцы" (4:2). Украинский нападающий Андрей Ярмоленко вышел на 90-й минуте и никак не повлиял на и без того положительный для своей команды результат.

Символическая сборная первого тура АПЛ по версии Football.ua

Расписание следующих матчей АПЛ

Турнирная таблица

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Никита Евтушенко, Football.ua