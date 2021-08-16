Англия

Сергей Костенок разбирает центральный матч первого тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном матче первого тура АПЛ Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту с минимальным счетом переиграл Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Это был первый официальный матч португальского специалиста у руля "шпор". "Горожане" с учетом поединка за Суперкубок с Лестером, провели в новом сезоне два матча, оба проиграли и не забили ни одного гола. Разберем основные тактические нюансы матча.

Базовой схемой обеих команд были 4-3-3. У Тоттенхэма место в воротах занял Льорис, в обороне справа налево сыграли Танганга, Дайер, Санчес и Регилон. Тройку в центре поля составили старый знакомый Гвардиолы – Хейбьерг (юнцом познавал азы большого футбола еще в Баварии), двадцатилетний Скипп и Алли, которого мы привыкли видеть на позициях "десятки" в схеме 4-2-3-1 или левого инвертированного вингера. Правого нападающего сыграл Моура, левого – Бергвейн. В отсутствии Кейна функции центрфорварда выполнял Сон. И выполнял, нужно отметить отменно. А Харри после этого матча необходимо хорошенько подумать, нужно ли ему вообще менять клуб? Есть все основания полагать, что при Эшпириту Санту "шпоры" будут прогрессировать.

В отличие от матча за Суперкубок на этот раз Сити предстал перед общественностью в более оптимальном варианте. Гвардиола произвел три замены в сторону качества. В воротах сыграл Эдерсон, а вместо юных Палмера и Эдузи вышли Грилиш и Стерлинг.

Тоттенхэм — Манчестер Сити — 1:0 (0:0)

Гол: Сон, 55 (Моура)

Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон — Скипп, Хейбьерг (Ромеро, 90), Алли — Моура, Сон, Бергвейн (Ло Чельсо, 76).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Аке, Диаш, Менди (Зинченко, 78) — Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш — Марез, (Де Брюйне, 78) Торрес, Стерлинг (Жезус, 70).

Предупреждения: Лукас Моура, Санчес, Грилиш

xG – 1,06:2,11

Удары (В створ) – 13(3):18(4)

Удары из штрафной – 5:11

Удары после стандартов – 4:5

Владение – 34%:66%

Точность передач – 77%:86%

Передач в финальную треть – 112:199

Ключевые передачи –10:13

Длинные передачи – 51:22

Короткие передачи – 272:579

Кроссы – 12:30

Передач подряд – 4:5

Дриблинг (успешный) – 22(14):27(20)

Фолы – 11:8

Статистика явно в пользу гостей, но, по большому счету, за исключением стартового отрезка матча, Тоттенхэм контролировал ход игры и диктовал сопернику свои условия. Очевидно, что Манчестер Сити находится далеко не в лучшем функциональном состоянии. Недостаточно интенсивные взаимодействия в конструктивной фазе игры и контрпрессинге существенно осложняли задачу чемпионов Англии в противостоянии с одной из лучших контратакующих команд АПЛ.

План Нуну Эшпириту Санту был предсказуем, прост и эффективен. Во-первых, у португальского специалиста был не такой уж и большой выбор, во-вторых, он прекрасно осознавал объективные проблемы Сити при переходе из атаки к обороне. Учитывая, что у Пепа фактически не было нормальных сборов с основным составом команды, эти проблемы были вполне ожидаемы. Позиционная игра в атаке – самый сложный аспект в футболе. Действия с максимально высокой линией обороны требуют высокой стратегической скорости всех игроков, а также слаженной и интенсивной работы в контрпрессинге.

Пока сохранялась стартовая свежесть, Манчестер Сити разрывал соперника, но когда она начала пропадать, слишком медленные взаимодействия в первой и второй фазах позиционных атак, а также снизившаяся интенсивность в прессинге и увеличившиеся разрывы между линиями, дали зеленый свет быстрым атакам Тоттенхэма.

Усредненные позиции и тепловая карта подчеркивают заваливание Манчестер Сити на левый фланг. Именно через эту вертикальную зону проходила большая часть позиционных атак команды Гвардиолы. Тоттенхэм, также делал упор на свой правый фланг. Вероятно, это было частью плана на игру штаба Эшпириту Санту. Большая часть быстрых атак Тоттенхэма проходили через Лукаса Моуру и приходились на зону ответственности Менди и Аке.

Бросается в глаза существенная разница в активных действиях команд на третях поля. Как ни странно, но довольно часто можно наблюдать, как в противостоянии команд сопоставимого уровня положительного результата добивается та, которая по итогу меньше оппонента владела мячом в финальной трети поля. Частично, разницу в показателях увеличивает и тот факт, что побеждающая команда отдает инициативу и делает ставку на контратаки.

На схеме выше – структура Манчестер Сити в первой фазе позиционной атаки. Тоттенхэм не накрывал билд-ап гостей интенсивным высоким прессингом. Сон контролировал Фернандиньо, а фланговые нападающие – фулбеков. Эдерсон, Диаш и Аке имели возможность не спеша начинать атаку, которая, учитывая численный перевес игроков Сити в зоне взаимодействий (в данном случае – первой трети поля) планомерно переходила во вторую фазу.

В среднем блоке Тоттенхэм варьировал структуры 4-2-3-1 и 4-3-3, в зависимости от смещений игроков Ман Сити. Гости перестраивались на фазовый модуль 2-3-5 и формировали треугольники на флангах. В частности на левом фланге.

Высокие позиции Грилиша и Гюндогана в полупространствах позволяли "горожанам" создавать численное большинство в центре поля, где в зону между инсайдами опускался Торрес, который, в некоторой степени исполнял роль ложной девятки. Ферран постоянно открывался и в недодачу, и атаковал пространство за спинами защитников, освобождал зоны для продвижения мяча партнерами. Но, усилия испанца не вознаграждались. За исключением стартового отрезка, атаки Сити развивались слишком медленно. У защитников и хавбеков "шпор" в большинстве случаев было достаточно времени, чтобы оценивать игровые ситуации и перестраиваться в позиционной обороне.

Для того, что избегать численного меньшинства в зоне, обозначенной на схеме белым цветом, Алли был вынужден опускаться в линию к Хейбьергу и Скиппу. Перекрывая центр, хозяева предоставляли больше времени и пространства защитникам Манчестер Сити. Команда Гвардиолы часто перегружала один из флангов, а затем Менди или Канселу исполняли диагональный перевод на свободного инвертированного вингера. Правый фулбек, при продвижении мяча во вторую треть поля также, смещался в полуфланг в линию к Фернандиньо и Менди.

Главной геометрической фигурой команды Гвардиолы был треугольник на левом фланге, углами которого были Менди, Грилиш и Стерлинг. Игроки постоянно менялись позициями. Новичок Сити старался. Грилиш был одним из самых активных в своей команде, но, он часто передерживал мяч, да и вообще, в новой команде, которая находится не в оптимальном своем состоянии, новичку не просто себя проявить с лучшей стороны.

К левому флангу часто смещался и Гюндоган. Когда атака развивалась левым флангом. Правый фулбек Канселу нередко подключался в линию атаки через полупространство.

Манчестер был слишком зациклен атакующими действиями. Подключения Менди оголяло тылы на фланге. Скриншот выше – пример того, как просто Тоттенхэм выходил в контратаки. Обратите внимание, сколько свободного пространства у Моуры. Вингеры Тоттенхэма постоянно свободно получали мяч в полупространствах и разгоняли быструю атаку. В таких условиях тройка нападающих лондонского клуба была просто неудержимой. "Шпоры" могли еще не раз наказать авантюристов из Манчестера.

После матча Хосеп Гвардиола рассуждал о причинах неудовлетворительной форме Манчестер Сити: "Мы позволили Тоттенхэму слишком много, не смогли проконтролировать игру. Особенно это касается простых эпизодов, когда футболисты неточно играют в пас и допускают ошибки. Когда все идет так, то выиграть практически нереально. Футбол — это голы. Сон забил, а мы не смогли.

Такой старт — это норма для такого сезона, когда на подготовку было мало времени. Многие футболисты приехали в команду поздно из-за Евро, другие — пропустили предсезонку из-за коронавируса. Причин много. Футболисты восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше".

Главный тренер Тоттенхэма Эшпириту Санту испытывал более позитивные эмоции: "Потрясающий стадион! Я впечатлен. Это был хороший день. Мы провели отличную работу перед этим матчем и были вознаграждены. Конечно, не все прошло идеально, но что касается организации игры и идеи — все было отлично.

С каждым днем я все больше узнаю футболистов, мы пытаемся установить энергию между нами, которая будет нас двигать вперед. Любому коллективу это необходимо.

Футболу чего-то не хватало все это время, и с приходом болельщиков это ощущение пропало. Сегодня они есть, а значит, все в порядке".

С португальским специалистом трудно не согласиться, атмосфера действительно была топовая, а то, как "шпоры" тщательно готовились к конкретному сопернику, было заметно по ходу матча. Тоттенхэм одержал заслуженную победу и в отличном настроении готовится к следующим матчам. В четверг, в рамках квалификации Лиги конференций лондонцы сыграют с португальским клубом Пасуш-де-Феррейра, а на выходных в гостях будут противостоять бывшей команде своего главного тренера – Вулверхемптону. Команда Гвардиолы также сыграет 19 августа, в контрольном матче с Барселоной. Во втором туре АПЛ Манчестер Сити в родных стенах сыграет с Норвичем.

Сергей Костенюк, Football.ua