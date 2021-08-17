Англия

17 августа 1996 года англичанин забил гол, который вошел в историю английского футбола.

Легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм ровно 25 лет назад забил свой знаменитый гол в ворота Уимблдона со своей половины поля.

17 августа 1996 года на лондонском стадионе Селхерст Парк, который до 2000 года был домашней ареной Уимблдона, в заключительные минуты противостояния тогда еще молодой хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм решился на дальний удар.

Тогдашний голкипер "банды психов" Нил Салливан слишком далеко вышел со своих ворот и позволил игроку "красных дьяволов" забить один из самых известных голов в истории английского футбола. Матч тогда завершился со счетом 3:0 в пользу Манчестер Юнайтед.

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