Англия

Норвежский плеймейкер обойдется "канонирам" менее чем в 40 миллионов евро.

Атакующий полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор на постоянной основе продолжит карьеру в лондонском Арсенале, за который он выступал на правах аренды вторую половину прошлого сезона. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уладили все финансовые условия предстоящего трансфера и заключили сделку: 22-летний норвежец переедет в Северный Лондон менее чем за 40 миллионов евро.

Сам же Эдегор подпишет контракт до лета 2026 года. О его переходе в Арсенал будет объявлено официально в ближайшее время.

Также отмечается, что норвежец изначально был единственным приоритетным выбором главного тренера "канониров" Микеля Артеты и технического директора клуба Эду Гаспар в вопросе усиления позиции плеймейкера. Руководство Арсенала выбрало правильную стратегию, поэтому сделка заключена.

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