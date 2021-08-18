Англия

Английский голкипер вскоре пополнит ряды "канониров".

Вратарь Шеффилд Юнайтед Аарон Рамсдейл, команда которого вылетела в Чемпионшип по итогам прошлого сезона, близок к переходу в лондонский Арсенал. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, "канониры" находятся на финальной стадии переговоров с руководством "клинков" касательно трансфера 23-летнего англичанина.

Изначально Шеффилд Юнайтед хотел выручить с продажи своего основного голкипера 40 миллионов фунтов, однако Арсеналу удалось договориться на 24 миллиона фунтов + 6 миллионов в качестве бонусов.

"Канониры" предложили Рамсдейлу контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Также интересно, что Аарон Рамсдейл остался вне заявки Шеффилд Юнайтед на матч против Вест Бромвича в рамках третьего тура Чемпионшипа, который состоится сегодня, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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