Англия

Французский полузащитник будет обязан контрактом лондонцам до лета 2023 года.

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко, который в прошлом сезоне выступал за Наполи на правах аренды, продлил контракт с лондонским Челси. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, лондонский клуб активировал опцию продления контракта с футболистом в одностороннем порядке. Нынешнее соглашение француза с "синими" истекает летом 2023 года.

Примечательно, что Тьемуэ Бакайоко последний раз появлялся на поле в официальном матче в футболке Челси еще летом 2018 года.

Как сообщает источник, итальянский Милан уже ведет переговоры с лондонцами о трансфере футболиста. Руководство Милана, заручившись поддержкой самого футболиста, хочет выкупить его.

Напомним, с 2018 футболист только ездит по орендам, проведя по одному сезону в Милане, Монако и Наполи.