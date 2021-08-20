Англия

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор будет выступать за лондонский Арсенал на полноценной основе.

Лондонский Арсенал объявил о переходе норвежского полузащитника Мартина Эдегора, информирует клубная пресс-служба.

По официальным данным, норвежец взял себе в Лондоне восьмой игровой номер. По предварительной информации, норвежец перешел в Арсенал менее чем за 40 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в Арсенале, за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. К Реалу норвежец присоединился в 2015 году, но так и не смог закрепится в первой команде "сливочных".

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