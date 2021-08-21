Украинец не попал в состав на матч.
Александр Зинченко, Getty Images
21 августа 2021, 16:58
В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сыграет против Норвича.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола определился со составом. Украинец Александр Зинченко начнет матч со скамейки запасных.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер — Гюндоган, Родри, Грилиш — Силва, Жезус, Торрес
Запасные: Стеффен, Фернандиньо, Зинченко, Стерлинг, Палмер, Менди, Марез, Дойл, Аке.
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