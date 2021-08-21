Англия

Завершились еще два матча чемпионата.

В рамках второго тура АПЛ завершились еще два противостояния.

Манчестер Сити на своем поле не пощадил Норвич, забив сопернику пять безответных голов.

В первом туре "горожане" отличились дважды. Сначала автоголом отметился Крул, а затем Грилиш забил дебютный мяч за клуб.

Во втором тайме забивали Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Рияд Марез.

Манчестер Сити - Норвич 5:0

Голы: Крул (АГ), 7, Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 84

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Стерлинг, 61).

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Рупп (Маклин, 46), Ле-Мелу, Гилмор, Рашица, Кэнтуэлл, Пукки (Сарджент, 77).

Предупреждение: Гюндоган.

Кристал Пэлас и Брентфорд голов не забивали (0:0).

"Пчелы" весь матч владели полным преимуществом, контролировали мяч, но забить так и не смогли.

Кристал Пэлас — Брентфорд 0:0

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур, Галлахер, Шлупп (Айю, 68), Заа, Бентеке.

Брентфорд: Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Бидструп, 87), Оньека (Годдос, 70), Тоуни, Мбемо (Висса, 77).

Предупреждения: Андерсен, Нергор, Бентеке, Уорд.