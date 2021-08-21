В рамках второго тура чемпионата Англии Астон Вилла принимала на своем поле Ньюкасл, а Лидс играл против Эвертона.

Вилланы отправили в ворота соперника безответных мяча усилиями Дэнни Ингза и Анвара Эль-Гази.

Астон Вилла — Ньюкасл 2:0
Голы: Ингз, 45+3, Эль-Гази, 62

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Янг — Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе, 88), Рэмзи — Эль-Гази, Буэндиа (Филоджин-Байдейс, 86), Ингз.

Ньюкасл: Вудмен — Фернандес (Жоэлинтон, 78), Шер, Ласселс, Ритчи — Альмирон, Хэйден (Лонгстафф, 46), Уиллок (Фрэйзер, 90), Мерфи — Сен-Максимен, Уилсон.

Предупреждения: Дуглас Луис, Мартинес, Буэндия — Уилсон, Хейден, Мерфи, Шер

Лидс Юнайтед и Эвертон поделили очки в результативном поединке, обменявшись забитыми голами в каждом из таймов.

Лидс — Эвертон 2:2
Голы: Клих, 41, Рафинья, 73 — Калверт-Льюин, 30, Грей, 50

Лидс: Мелье — Купер, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Фирпо (Шеклтон, 60) — Клих (Робертс, 60), Филлипс, Харрисон -  Бэмфорд, Рафинья.

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь — Ивоби (Таунсенд, 75), Грэй (Делф, 83), Аллан, Дукуре — Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Купер, Бэмфорд — Мина, Динь, Коулмэн, Дукуре