Завершились два поединка чемпионата Англии.
Астон Вилла - Ньюкасл, getty images
21 августа 2021, 18:57
В рамках второго тура чемпионата Англии Астон Вилла принимала на своем поле Ньюкасл, а Лидс играл против Эвертона.
Вилланы отправили в ворота соперника безответных мяча усилиями Дэнни Ингза и Анвара Эль-Гази.
Астон Вилла — Ньюкасл 2:0
Голы: Ингз, 45+3, Эль-Гази, 62
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Янг — Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе, 88), Рэмзи — Эль-Гази, Буэндиа (Филоджин-Байдейс, 86), Ингз.
Ньюкасл: Вудмен — Фернандес (Жоэлинтон, 78), Шер, Ласселс, Ритчи — Альмирон, Хэйден (Лонгстафф, 46), Уиллок (Фрэйзер, 90), Мерфи — Сен-Максимен, Уилсон.
Предупреждения: Дуглас Луис, Мартинес, Буэндия — Уилсон, Хейден, Мерфи, Шер
Лидс Юнайтед и Эвертон поделили очки в результативном поединке, обменявшись забитыми голами в каждом из таймов.
Лидс — Эвертон 2:2
Голы: Клих, 41, Рафинья, 73 — Калверт-Льюин, 30, Грей, 50
Лидс: Мелье — Купер, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Фирпо (Шеклтон, 60) — Клих (Робертс, 60), Филлипс, Харрисон - Бэмфорд, Рафинья.
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь — Ивоби (Таунсенд, 75), Грэй (Делф, 83), Аллан, Дукуре — Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждения: Купер, Бэмфорд — Мина, Динь, Коулмэн, Дукуре