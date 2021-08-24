Англия

"Молотобойцы" отправили в ворота соперника четыре мяча.

Вест Хэм в рамках поединка второго тура элитного дивизиона чемпионата Англии принимал на своем поле Лестер и добился победы со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет усилиями Форналса в середине первой половины игры, а под занавес тайма гости остались в меньшинстве — удаление схлопотал Перес.

Во втором тайме подопечные Мойеса отправили в ворота соперника три мяча, пропустив один.

Андрей Ярмоленко вышел на поле на 89 минуте, но результативным действием не отметился.

Вест Хэм — Лестер 4:1

Голы: Форналс, 26, Бенрахма, 56, Антонио, 80, 84 — Тилеманс, 70

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Ярмоленко, 89), Бенрахма (Нобл, 88), Боуэн.

Лестер: Шмейхель — Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджу, Томас — Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 81), Барнс (Дака, 64) - Варди (Ихеаначо, 81), Перес.

Предупреждение: Перейра

Удаление: Перес, 40