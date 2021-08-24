Англия

Уход полузащитника в один из английских клубов неизбежен.

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает AS, два клуба Премьер-лиги готовы подписать Сауля, и его уход из Атлетико неизбежен.

Челси и Манчестер Юнайтед нравится стиль игры испанского хавбека. Именно такого футболиста хотят видеть Томас Тухель и Оле-Гуннар Солскьяер у себя в составах.

Если все же Сауля продадут, Симеоне попросит приобрести другого футболиста этим летом, так как позицию Нигьеса может закрыть лишь Жоффре Кондогбия.

Ранее сообщалось, что Барселона и Атлетико согласовали обмен Гризманн — Сауль.

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