Испанские гранды провернули грандиозную сделку.
Сауль и Гризманн. Фото Getty Images
14 июля 2021, 16:59
Каталонская Барселона и мадридский Атлетико согласовали громкий обмен футболистами.
По информации журналиста Пако Гонсалеса, испанские клубы договорились о обмене Антуана Гризмана на Сауля Ньигеса.
По данным источника, все детали согласованы, однако они не называются общественности.
Как сообщалось ранее, клубы задумались о данным обмене после того, как мадридцев не устроило предложение Ливерпуля по Саулю.
В прошедшем сезоне Гризманн провел в составе Барселоны сыграл в 51 матче, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.
Сауль выходил на поле в футболке Атлетико 41 матч, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Месси согласится на снижение зарплаты на 50% ради нового контракта с Барселоной.