Испания

Испанские гранды провернули грандиозную сделку.

Каталонская Барселона и мадридский Атлетико согласовали громкий обмен футболистами.

По информации журналиста Пако Гонсалеса, испанские клубы договорились о обмене Антуана Гризмана на Сауля Ньигеса.

По данным источника, все детали согласованы, однако они не называются общественности.

Как сообщалось ранее, клубы задумались о данным обмене после того, как мадридцев не устроило предложение Ливерпуля по Саулю.

В прошедшем сезоне Гризманн провел в составе Барселоны сыграл в 51 матче, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

Сауль выходил на поле в футболке Атлетико 41 матч, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Месси согласится на снижение зарплаты на 50% ради нового контракта с Барселоной.