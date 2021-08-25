Англия

Защитник был неотъемлемой частью стартового состава в первых играх нового сезона.

Контракт центрального защитника Антонио Рюдигера с его нынешним клубом, лондонским Челси, подходит ко своему завершению уже в следующем году, однако за текущее трансферное окно "синие" так и не совершили подвижек в сторону его возможной продажи.

Это лишь подтверждает информацию итальянского журналиста Николо Скиры о том, что действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА будет намерен уже в ближайшее время провести переговоры о продлении действующего соглашения с 28-летним исполнителем.

Ожидается, что предложением Челси станет контракт до 2024-го года, с сопутствующим увеличением благосостояния футболиста.

В случае отказа игрока продлевать отношения, с большой долей вероятности "пенсионеры" потеряют около 28 млн евро на его продаже, согласно данным портала Transfermarkt, так как совершать столь дорогостоящую покупку за полгода до конца действующего соглашения футболиста не будет целесообразным ни для одного из клубов.

В новом сезоне Рюдигер был неотъемлемой частью стартового состава коллектива Томаса Тухеля, сыграв полностью оба матча на старте АПЛ, а также полное время игры за Суперкубок Европы против Вильярреала.