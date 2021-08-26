Англия

Решение коснулось около 60 футболистов из различных национальных команд.

Стремительно приближается момент начала сентябрьской международной паузы, в рамках которой национальные команды будут состязаться в рамках своих географических зон за возможность принять участие на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Однако, уровень опасности от новых вызовов пандемии это совершенно не снижает. В частности, отдельные страны не намерены принимать решение в пользу массовых видов спорта, и снижать степень контроля за перемещением лиц через свои границы.

В частности, этот вопрос касается и Великобритании, в которой обязательно нахождение на 10-дневном карантине для тех лиц, которые приезжают из-за рубежа.

Касаться данная проблема будет и около 60-и футболистов, чьи национальные команды также будут принимать участие в матчах на тех территориях, которые NHS (Национальная служба здоровья) отметила в качестве очагов распространения COVID-19.

Вдобавок, на предыдущем собрании клубов английской Премьер-лиги единогласно было принято крайне спорное решение — не пускать сборников из этих стран в расположении своих национальных команд.

"Решение клубов, которое активно поддерживает Премьер-лига, будет применяться к почти 60 игрокам из 19 клубов Премьер-лиги, которые должны отправиться в 26 стран, занесенных в красный список во время сентябрьского международного окна.

С ФА и правительством велись обширные обсуждения, чтобы найти решение, но из-за постоянных проблем со здоровьем у прибывающих путешественников из стран, занесенных в красный список, никаких исключений предоставлено не было.

Если потребуется ввести карантин по возвращении из стран, включенных в красный список, это не только существенно повлияет на благополучие команд и физическую форму игроков, но и обусловит их отсутствие в подготовке и участии в двух турах матчей Премьер-лиги, туре клубных турниров УЕФА и матче третьего раунда Кубка Английской лиги", — гласит заявление на сайте АПЛ.

Аргентина, Бразилия и Египет входят в число стран, которые в настоящее время находятся в "красном списке" правительства Великобритании в отношении поездок в Англию.

Таким образом, к египтянину Мохаммеду Салаху присоединятся восемь игроков Премьер-лиги из Бразилии: Алиссон Беккер, Фабиньо, Роберто Фирмино, Эдерсон, Габриэль Жезус, Тиаго Силва, Фред, Ришарлисон и Рафинья, а также голкипер сборной Аргентины Эмильяно Мартинес.

Отметим, что Украина, а также Казахстан и Чехия, где предстоит сыграть гостевые матчи нашей национальной команде, в этот перечень не входят.