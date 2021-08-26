Англия

Манчестер Юнайтед сыграет против Вест Хэма Андрея Ярмоленко, а Манчестер Сити вместе с Зинченко встретится с Уикомбом.

Сегодня ночью прошла жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги на сезон-2021/22.

Вест Хэм, в котором выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, встретится с Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сити вместе с защитником сборной Украины Александром Зинченко будет противостоять Уикомбу Уондерерсу.

Из других интересных пар можно выделить то, что Челси сыграет против Астон Вилла, в Тоттенхэм встретится с Вулверхэмптоном, где главный тренер "шпор" будет противостоять своей бывшей команде. Ливерпуль встретится с Норвичем, а Арсенал — с Уимблдоном.

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