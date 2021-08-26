Англия

Деклан Райс может сменить клуб уже в летнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед хочет подписать английского полузащитника Вест Хэма Деклана Райса в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Independent, наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер хочет видеть в составе своей команды Райса.

Как сообщает источник, с учетом трат МЮ без особых продаж этим летом и высоких запросов Вест Хэма – под 100 миллионов фунтов, трансфер Деклана может быть отложен на год.

Ранее сообщалось, что Ван де Беек не хочет покидать Манчестер Юнайтед