Англия

Нидерландский полузащитник готов бороться за свое место.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек по-прежнему не получает достаточного количества игровой практики.

Как сообщает издание The Times, нидерландский футболист не хочет покидать клуб и готов бороться за место в составе.

Источник утверждает, что ван де Беек попросил своих агентов отклонять любые предложения переговоров от других клубов.

В прошлом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед определился с игроками, которых готов продать.