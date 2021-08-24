Нидерландский полузащитник готов бороться за свое место.
Донни ван де Беек, getty images
24 августа 2021, 18:59
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек по-прежнему не получает достаточного количества игровой практики.
Как сообщает издание The Times, нидерландский футболист не хочет покидать клуб и готов бороться за место в составе.
Источник утверждает, что ван де Беек попросил своих агентов отклонять любые предложения переговоров от других клубов.
В прошлом сезоне ван де Беек провел 33 поединка в футболке Манчестер Юнайтед, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед определился с игроками, которых готов продать.