Англия

Полиция начала расследование по обвинениям в адрес французского защитника.

Манчестер Сити на своем официальном сайте подтвердил информацию касательно того, что их левому защитнику Бенжамену Менди выдвинули обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

27-летний француз будет отстранен от тренировок и работы с командой до тех пор, пока не завершится полицейское расследование. До того момента "горожане" никак комментировать сложившуюся ситуацию не будут.

Как сообщает PA Media, ссылаясь на информацию от полиции Чешира, Бенджамену Менди предъявили обвинения по четырем случаям изнасилования и одному случаю обвинения в сексуальном домогательстве в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года.

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