Англия

Football.ua представляет анонс матча третьего тура чемпионата Англии-2021/22.

В стартовом матче третьего тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал ожидает гостевое противостояние на стадионе Этихад против действующего чемпиона страны — Манчестер Сити.

Манчестер Сити — Арсенал

Суббота, 28 августа, 14:30. Этихад Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Минимальное поражение от Тоттенхэма на старте нынешнего сезона чемпионата Англии кто-то мог воспринять как неожиданность, но для Хосепа Гвардиолы оно стало еще одним аргументом в пользу необходимости подписания нового центрфорварда уже в летнее трансферное окно. Да, в прошлой кампании тренерскому штабу испанского специалиста удалось найти выход и решение данной проблемы, но нет никакой гарантии, что "горожане" без каких-либо препятствий будут выезжать на прошлогодних тактических наработках и в нынешнем розыгрыше как АПЛ, так и Лиги чемпионов.

Многие футболисты обоймы Манчестер Сити постепенно восстановились ко второму туру Премьер-лиги, в котором они перекинули всю свою злость за неудачу со "шпорами" (если учитывать несостоявшийся трансфер Харри Кейна, то две неудачи) и отправили пять безответных мячей в ворота чемпиона второго дивизиона Англии прошлой кампании — Норвич. Теперь же Хосеп Гвардиола надеется продолжить успех и набрать такие же уверенные три очка в матче против собственного ученика, который с самого начала сезона столкнулся с кадровыми потерями ключевых игроков во всех линиях и ощутил на себе новую волну психологического давления из-за крайне неудачного старта.

И недовольство болельщиков Арсенала понять можно. Уступить в первом туре команде, которая оказалась в АПЛ путем победы в плей-офф Чемпионшипа, — непозволительная роскошь для любой команды из верхней части таблицы. Но и Брентфорд, уж извините, готов сполна воспользоваться отсутствием всех трех выборов соперника на позицию центрфорварда в лице Обамеянга, Ляказетта и Нкетиа, особенно если это его первый домашний поединок в высшем дивизионе Англии с 1947 года.

Если отсутствие у Арсенала качественного завершающего удара при неплохих комбинациях стало определяющим в итоговом поражении от Брентфорда со счетом 0:2, то во втором туре с Челси у "канониров" заведомо не было особо больших шансов добыть очки. Отсутствия Уайта, Габриэля, Бельерина, Парти, Ляказетта и подписанного Эдегора стали слишком большим подарком для вернувшегося в Челси Ромелу Лукаку. Скорее всего, Арсенал завершит и третий тур с нулем набранных очков, несмотря на разгром Вест Бромвича со счетом 6:0 в Кубке английской лиги, который прошел на этой неделе, и отсутствие у соперника ключевого Кевина Де Брюйне.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,27, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 12,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,00.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фоден, Де Брюйне, Менди — Партей, Нкетиа, Бельерин, Уайт, Виллиан, Руннарссон.

Под вопросом: ... — Габриэль Магальяйнс, Тирни, Сака.

Интересные факты

- Арсенал потерпел поражения от Манчестер Сити в каждом из 8 последних матчей АПЛ. Наихудшая серия "канониров" из поражений в Премьер-лиге против конкретного соперника пришлась на период с 1973 по 1976 против Лидс Юнайтед. Она также составляет 8 матчей кряду.

- Последние два домашних матча Манчестер Сити в АПЛ завершились разгромными победами со счетом 5:0. Только самим "горожанам" (в октябре 2017 года) и лондонскому Челси (в августе 2010 года) удавалось победить в трех домашних поединках чемпионата кряду с разницей в 5 или более мячей.

- Рахим Стерлинг поучаствовал в 7 голах Манчестер Сити в своих последних 6 матчах АПЛ против Арсенала (5 голов и 2 ассиста).

- Арсенал потерпел поражения в последних 6 поединках против действующих чемпионов Англии, в последних 5 из которых "канониры" пропускали ровно по 3 мяча.