Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют анонс центрального матча третьего тура чемпионата Англии-2021/22.

Украшением третьего тура английской Премьер-лиги станет противостояние двух претендентов на чемпионский титул, Ливерпуля и Челси, которое состоится на стадионе Энфилд.

Ливерпуль — Челси

Суббота, 28 августа, 19:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Стартовые два поединка Ливерпуля в нынешнем сезоне АПЛ можно смело считать разминкой команды перед более серьезными вызовами, первым из которых, несомненно, станет лондонский Челси. На фоне своего будущего соперника мерсисайдцы провели весьма скромную трансферную кампанию, усилив только центральную зону обороны путем подписания Ибраимы Конате из Лейпцига за 40 миллионов евро еще перед Евро-2020. Конечно, трансферное окно еще не закрылось, поэтому Ливерпуль может удивить футбольный мир громким подписанием, но пока складывается ощущение, что Юрген Клопп будет делать ставку именно на ту обойму игроков, которая привела его команду к трофеям Лиги чемпионов и АПЛ.

Является ли это решением самого немецкого специалиста, или это скорее вынужденная мера со стороны руководства клуба — на данном этапе абсолютно неважно. Юргену Клоппу в любом случае придется показывать результаты с тем, что есть, и, впрочем, имеющиеся кадры в Ливерпуле попросту невозможно назвать недостаточными как минимум для топ-4. Предстоящая встреча с Челси расставит многое на свои места и даст нам понять, насколько действительно сегодня сильны "красные". Прошлые две уверенные победы над Норвичем и Бернли — это, конечно, хорошо, но и о классе соперников забывать нельзя.

Челси, в свою очередь, провел просто великолепную трансферную кампанию. Целый ряд ненужных игроков и просто молодых футболистов, у которых не было бы достаточно шансов проявить себя на Стэмфорд Бридж, покинули стан "синих" и одновременно пополнили их трансферный бюджет. На подписание какого конкретно игрока были потрачены эти средства все мы с вами прекрасно знаем. Руководству Челси все-таки удалось убедить Ромелу Лукаку вернуться в Лондон за невероятные 115 миллионов евро — бельгийскому форварду, в свою очередь, хватило 15 минут на поле, чтобы отметиться первым голом за "пенсионеров" после своего возвращения. Потерпать от действий габаритного Лукаку в прошлом туре пришлось центру обороны Арсенала (2:0), пусть и не основному.

До гостевой победы на Эмирейтс над "канонирами" игроки Челси не оставили никаких шансов на положительный результат другому лондонскому клубу — Кристал Пэлас (3:0). Увиденного в первых двух матчах сезона АПЛ для некоторых болельщиков оказалось достаточным для того, чтобы записать "пенсионеров" в главные фавориты на чемпионский титул. Откровенно говоря, с ними трудно не согласиться, но на ранних этапах не будем "бежать впереди паровоза". Вполне возможно, что Ливерпуль при поддержке собственных трибун станет первой командой в новом футбольном году, которая заставит Челси засомневаться в собственной несокрушимости. Не исключен и обратный исход событий в пользу команды Томаса Тухеля.

По версии букмекеров, неявным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Челси оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Джонс — Лофтус-Чик, Пулишич.

Под вопросом: Фабиньо, Милнер — ...

Интересные факты

- Если Диогу Жота забьет в матче с Челси, он станет четвертым футболистом в истории Ливерпуля, которому удастся отметиться взятием ворот в каждом из первых трех поединков сезона АПЛ. Ранее подобное удавалось только Робби Фаулеру (сезон-1994/95), Даниэлю Старриджу (сезон-2013/14) и Садио Мане (сезон-2017/18).

- Ливерпуль уступил Челси только в 2 из 13 последних матчей в рамках АПЛ (6 побед и 5 ничьих), при этом одно из поражений произошло в последней встрече команд, которая состоялась в марте этого года.

- Только Манчестер Юнайтед выходил победителем из гостевых матчей АПЛ против Ливерпуля чаще (12), чем лондонский Челси (7).

- Ромелу Лукаку забил только 1 гол в своих последних 11 поединках АПЛ против Ливерпуля.