Англия

Трансфер, по всей видимости, уже оформлен.

Накануне появилась информация о возможном переходе вингера Ювентуса Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Ювентус принял предложение Манчестер Юнайтед по португальцу.

Авторитетный журналист и корреспондент Goal в Италии Ромео Агрести заявил, что сделка закрыта и Роналду стал игроком МЮ.

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