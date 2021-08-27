Трансфер, по всей видимости, уже оформлен.
Криштиану Роналду, Getty Images
27 августа 2021, 18:50
Накануне появилась информация о возможном переходе вингера Ювентуса Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Ювентус принял предложение Манчестер Юнайтед по португальцу.
Авторитетный журналист и корреспондент Goal в Италии Ромео Агрести заявил, что сделка закрыта и Роналду стал игроком МЮ.
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