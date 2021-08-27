Англия

Клуб объявил о переходе француза.

Английский Тоттенхэм объявил о подписании полузащитника французского Меца Пап Матара Сарра.

С молодым футболистом подписан долгосрочный контракт. По неофициальным данным сумма трансфера составила 15 миллионов евро плюс бонусы.

Текущий сезон игрок проведет в Меце на правах аренды, после чего присоединится к "шпорам".

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