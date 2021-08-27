Англия

Футболист продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Лондонский Челси продлил контракт с 27-летним защитником Абдул Рахманом Баба на три года, до 2024.

Однако в клубе он не останется. Футболист отправился в аренду в клуб Чемпионшипа Рединг, где будет играть текущий сезон.

Напомним, Баба перешел в Челси в 2015 году из немецкого Аугсбурга за 26 миллионов евро.

Аренда в Рединг — уже пятая для него. Ранее он выступал в аренде в Шальке, Реймсе, Мальорке и ПАОКе.

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