Футболисты получат свое место в старте.
Погба и Кавани, Getty Images
27 августа 2021, 22:55
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не покинет клуб несмотря на приобретение Криштиану Роналду. То же касается и Поля Погба.
Как сообщает Фабрицио Романо, сам уругваец и тренерский штаб МЮ убеждены, что футболист нужен для глубины состава.
Также Романо утверждает, что Поль Рогба не думает об уходе из клуба этим летом. Он никаким образом не фигурировал в сделке с Ювентусом.
Ранее сообщалось, что Солскьяер хочет видеть Райса в Манчестер Юнайтед.
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