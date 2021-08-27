Англия

Футболисты получат свое место в старте.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не покинет клуб несмотря на приобретение Криштиану Роналду. То же касается и Поля Погба.

Как сообщает Фабрицио Романо, сам уругваец и тренерский штаб МЮ убеждены, что футболист нужен для глубины состава.

Также Романо утверждает, что Поль Рогба не думает об уходе из клуба этим летом. Он никаким образом не фигурировал в сделке с Ювентусом.

Ранее сообщалось, что Солскьяер хочет видеть Райса в Манчестер Юнайтед.

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