Англия

Португалец присоединится к новому клубу после паузы на матчи сборных.

Накануне Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.

Как сообщает The Athletic, португалец прибудет в расположение "красных дьяволов" уже после международной паузы на матчи сборных.

По данным источника, Роналду покинул Турин и прилетел в Лиссабон, где присоединится к сборной Португалии.

В рамках отбора на ЧМ-20222 сборная Португалии проведет два матча: 1 сентября сыграет с Ирландией, а 7 сентября встретится с Азербайджаном.

Напомним, в воскресение Манчестер Юнайтед сыграет на выезде с Вулверхемптоном. Роналду может дебютировать уже в матче против Ньюкасла, который запланирован на 11 сентября.