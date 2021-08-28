Англия

Чемпионы Англии увековечили внесших весомый вклад в историю команды футболистов.

Действующий чемпион Англии, Манчестер Сити, принял решение увековечить знаковых для своей истории футболистов, установив соответствующие статуи перед стадионом Этихад, который является домашней ареной для клуба.

Работы английского скульптора Энди Скотта, выполненные из тысяч сваренных между собой фрагментов оцинкованной стали, расположены на восточной стороне стадиона, и в ночное время будут выделены специальной синей подсветкой.

Деятель искусства на презентации своего творения высказался о процессе его создания следующим образом: "Непередаваемые ощущения — принимать участие в создании чего-то, что становится частью той экосистемы, которая так много значит для людей. В частности, футбольные проекты порождают и воплощают то чувство гордости, которое люди испытывают за место и клуб.

Я надеюсь, что фанатам Манчестер Сити понравятся эти произведения искусства и они оценят их как прославление этих двух легендарных футболистов. Для меня большая честь, что меня попросили их создать, и я сделал все, что в моих силах, чтобы воздать игрокам должное за их достижения".

После этого, слово получили собственно футболисты, в честь которых и было организовано данное мероприятие: "Я совершенно не ожидал, что меня таким образом увековечат в таком великом клубе. Моя жена из Манчестера, мои дети родились в Манчестере, и они возвращаются туда, где они могут увидеть то, что представляет собой достижение их отца/мужа, и это то, что я не могу описать.

В первый раз, когда я увидел статую, я не мог поверить, насколько она большая, но опять же, я — достаточно крупный мальчик, так что это вполне достоверно! Отдельно — поза, в которой оформлена работа. Она для меня это много значит", — сказал Венсан Компани.

"Выступление за Сити изменило мою жизнь. Я горжусь тем, что мы сделали вместе, и меня очень волнует то, что это было признано таким образом.

Когда я впервые увидел статую, я почувствовал себя ошеломленным, и подумал, что она похожа на меня. Эта статуя действительно представляет то, как я люблю играть, мне нравится поза, которую выбрал скульптор. Это действительно напоминает мне о тех временах, когда я был игра на поле и тот момент, когда мне нужно было найти нападающего", — поделился своим мнением Давид Силва.

Познакомиться поближе с представленными работами болельщики Манчестер Сити будут иметь возможность уже на матче 28 августа против лондонского Арсенала. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.