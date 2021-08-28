Англия

Легенда "красных дьяволов" доволен возвращением звездного форварда в МЮ.

Накануне Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении португальского форварда Криштуану Роналду на Олд Траффорд.

Легендарный защитник "красных дьяволов" Гари Невилл отреагировал на возвращение португальской звезды в Англию.

"Превосходные новости. Немного ностальгический трансфер, а это не всегда работает в футболе. Но мысль о том, что Роналду уйдет в «Манчестер Сити», была пыткой для фанатов «Юнайтед».

Роналду пришел за трофеями, индивидуальными призами, он хочет взорвать Премьер-лигу. Но это уже другой Роналду, все должны это осознавать.

Но это девятка, он способен здорово работать на коротких дистанциях, он делает отличные забегания в штрафную. Роналду понимает, где окажется мяч. Он даст Юнайтед то, что нужно этой команде", — сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед