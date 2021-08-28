Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота "канониров" пять безответных мячей.
Манчестер Сити - Арсенал, Getty Images
28 августа 2021, 16:26
Отчет матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Манчестер Сити — Арсенал 5:0
Голы: Гюндоган, 7, Ферран Торрес 12, 84, Габриэль Жезус, 43, Родри 53
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко 46,) Диаш, Ляпорт, Канселу — Родри, Гюндоган, Бернарду (Стерлинг, 57) — Торрес, Жезус (Марез, 61), Грилиш.
Арсенал: Лено — Соареш, Чемберс, Холдинг, Тирни, Колашинац — Сака (Эль-Ненни, 46) , Эдегор (Мэйтленд-Найлз 71,), Джака, Смит-Роу — Обамеянг (Ляказетт, 59).
Предупреждения: Родри, 67 - Соареш, 24, Колашинац, 28.
Удаление: Джака, 35