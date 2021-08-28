Сделка по переезду французского центрбека на Стэмфорд Бридж может сорваться.
Жюль Кунде, Getty Images
28 августа 2021, 14:22
Челси в летнее трансферное окно пытается заполучить центрального защитника Севильи Жюля Кунде, однако клубам по-прежнему не удается достичь соглашения в финансовом вопросе.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" готовят официальное предложение в 50 миллионов евро, однако руководство испанской команды хочет выручить гораздо больше за своего центрбека.
По информации источника, ситуация напряженная, но, тем не менее, Челси продолжает вести переговоры, в том числе и через посредников.
Сам Кунде ожидается дальнейшего развития событий и надеется, что его переезд на Стэмфорд Бридж все-таки состоится.
В прошлом сезоне Жюль Кунде провел за Севилью 49 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
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