Англия

Сделка по переезду французского центрбека на Стэмфорд Бридж может сорваться.

Челси в летнее трансферное окно пытается заполучить центрального защитника Севильи Жюля Кунде, однако клубам по-прежнему не удается достичь соглашения в финансовом вопросе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" готовят официальное предложение в 50 миллионов евро, однако руководство испанской команды хочет выручить гораздо больше за своего центрбека.

По информации источника, ситуация напряженная, но, тем не менее, Челси продолжает вести переговоры, в том числе и через посредников.

Сам Кунде ожидается дальнейшего развития событий и надеется, что его переезд на Стэмфорд Бридж все-таки состоится.

В прошлом сезоне Жюль Кунде провел за Севилью 49 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

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